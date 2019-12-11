Футболістам донецького "Шахтаря" не вдалося пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У заключному, 6-му турі групового етапу розіграшу "гірники" в Харкові з рахунком 0:3 поступилися італійській "Аталанті", яка вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів на харківському ОСК "Металіст" стали Тімоті Кастань, який відзначився на 66-й хвилині, Маріо Пашалич (80) та Робін Госенс (90+4).

"Шахтар" догравав матч у меншості після вилучення Додо на 77-й хвилині.

"Шахтар" програв "Аталанті" і продовжить виступ у Лізі Європи УЄФА // Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

В іншому поєдинку групи С загребське "Динамо" у Хорватії програло англійському "Манчестер Сіті" - 1:4.

Підсумкове турнірне становище у групі С: "Манчестер Сіті" - 14 очок, "Аталанта" - 7, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5.

"Шахтар" продовжить виступ в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Жеребкування - 16 грудня у швейцарському Ньйоні.