“Шахтар” оголосив про початок продажу квитків на гру з “Бенфікою”

Розпочався продаж квитків на домашній поєдинок донецького футбольного клубу “Шахтар” в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Квитки на матч проти португальського клубу "Бенфіка" вже можна придбати онлайн, а з 13 січня - у касах харківського ОСК “Металіст”. Їх ціна стартує від 50 грн. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“Відкритий вільний продаж на домашній поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч у Харкові відбудеться 20 лютого о 19.55. Ціна квитків - від 50 гривень”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Донецький "Шахтар" 20 та 27 лютого зустрінеться з лісабонським клубом "Бенфіка". Перший матч "гірники" проведуть вдома.