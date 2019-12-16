Дурні проти футболу: в Іспанії знову образили Романа Зозулю

Футбольний світ підтримав і захистив українського нападника.

Коротко нагадаємо, що сталося. В матчі 20-го туру другого футбольного дивізіону Іспанії (Сегунди) зустрілися «Райо Вальєкано» і команда українського нападника Романа Зозулі «Альбасете». Роман вперше грав на полі «Райо» після своєї скандальної спроби перейти в цей клуб взимку 2017 року. Зозуля вийшов у стартовому складі своєї команди, попри застереження, що ультрас «Райо» можуть влаштувати провокації. Вони їх і влаштували…

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Фанати господарів активно свистіли на адресу українця і скандували «Зозуля – нацист». Арбітр Хосе Антоніо Лопес Тока призупинив матч на кілька хвилин, але команди все ж дограли перший тайм. Відновлення другого тайму затрималося на 40 хвилин. «Альбасете» відмовилося виходити на поле, а офіцер зустрічі скасував продовження матчу.

В тому, що сталося потрібно розуміти два моменти. Хто такі ультрас «Райо Вальєкано» і як футбольна спільнота відреагувала на цю дикість.

Отже, фанати «Райо», а точніше їх радикальне угрупування Bukaneros, це ліваки, які досі носяться з різною маячнею, на кшталт, класової боротьби, антиглобалізму і анархізму. Взимку 2017 року якийсь «добрий дядя» підкинув їм тему Зозулі, який активно підтримував українську армію у війні на Донбасі, і ті прославилися на увесь світ, заблокувавши перехід нашого футболіста з «Бетиса» у «Райо Вальєкано».

Фанати «Райо» один в один повторювали різну дурню рос пропаганди про український нацизм і постили різні «страшилки» про «звірства» нашої армії на Добасі. Хто такі іспанські ліваки дуже точно показує нещодавнє дослідження європейський ЗМІ. Вони дізнались, що 80% дорослих (30-40 років) прихильників лівих ідей досі живуть з батьками, не мають стабільних заробітків і вищої освіти.

Щодо другого моменту, то Зозулю підтримали усі – футболісти «Альбасете» і «Райо Вальєкано», іспанська федерація і ліга (Ла Ліга), УАФ, МЗС України, журналісти та вболівальники. Усі вони засудили дикунство Bukaneros, і погодились з рішенням арбітра призупинити, а потім і відмінити матч.

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Цікаво, що в Іспанії раніше ніколи не відміняли матчі після подібних інцидентів з фанатами, максимум - призупиняли. У 2016-му фанати хіхонського «Спортинга» гупали на адресу темношкірого гравця «Атлетика» Іньякі Вільямса, матч переривали на хвилину, а клуб оштрафували на 18 тисяч євро. У 2014-му фанат «Вільярреала» кинув банан в мулата Дані Алвеса з «Барселони», клуб оштрафували і закрили частину трибун на наступний матч.

«Ла Ліга висловлює згоду з арбітром зупинити матч через серйозні образи і погрози у бік Романа Зозулі. Рішення прийнято на прохання обох команд. Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах Іспанії », - сказано в офіційному повідомленні Ла Ліги. Тому цього разу покарання точно буде жорсткіше - як мінімум тому що матч не вдалося дограти.

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Невдовзі дисциплінарний комітет Ла Ліги повинен прийняти рішення - або обмежитися штрафом для «Райо» і дограти матч, або не обмежуватися штрафом і зарахувати клубу з передмістя Мадрида технічну поразку. Швидше за все, «Райо» уникне «технаря», бо керівники клубу відразу відмежувалися від гасел своїх ультрас, захистили Зозулю і усіляко намагалися владнати інцидент.

Святослав Василик, Київ