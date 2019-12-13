Де дивитися матчі 18-го туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 18-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (останній у 2019 році) розпочнеться в суботу, 14 грудня, на стадіоні "Україна" у Львові.

Поєдинок "Львів" - "Колос" (Ковалівка) о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

Продовжать програму першого ігрового дня туру матчі луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі (17.00; "2+2") та донецького "Олімпіка" з "Маріуполем" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського (19.30; "Футбол 2").

Завершиться 18-й тур у неділю, 15 грудня, поєдинками полтавської "Ворскли" і львівських "Карпат" (14.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" і київського "Динамо" (14.00; "2+2"), "Дніпра-1" та "Олександрії" (17.00; "Уніан-ТВ").

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Динамо" - 33, "Олександрія" - 30, "Колос" - 20, "Маріуполь" - 19, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Львів" - 12, "Карпати" - 11, "Ворскла" - 11.