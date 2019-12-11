Наставник “Аталанти” оцінив шанси команди в матчі проти “Шахтаря”

Головний тренер італійського футбольного клубу “Аталанта” Джан П'єро Гасперіні оцінив шанси команди в матчі проти “Шахтаря”, який відбудеться сьогодні в Харкові в рамках заключного раунду групового етапу Ліги чемпіонів.

Джан П'єро Гасперіні на передматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що його команда зберігає можливість боротися за вихід в плей-офф, хоча і має три поразки на старті.

“Віримо в свої сили. Після трьох поразок на старті є можливість боротися за вихід в плей-офф. Це зміцнює нас, і в першу чергу психологічно.

Я ще не визначив стартовий склад. Звичайно, ми знаємо, що Малиновський родом з України, це сильний футболіст, але для пресконференції обрали Пашалича, який теж дуже важливий гравець.

Вважаю, що у “Шахтаря” більше шансів на підсумковий успіх, хоча б виходячи з турнірного становища. У таблиці суперник зараз вище за нас. “Шахтар” може не ризикувати завтра, він не зобов'язаний грати на перемогу, на відміну від нас. А нам потрібні лише три очки.

Якщо згадати першу зустріч із “Шахтарем”, на мій погляд, там була гра рівних можливостей, а результат - не закономірний. Хоча я погоджуся, що суперник чудово провів поєдинок, гравці чудово показали себе технічно. І все ж інший результат того матчу був би більш оптимальним. Сподіваюся, завтра нам вдасться домогтися позитивного результату”, - цитує тренера пресслужба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, шостий поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Аталанта" відбудеться у середу, 11 грудня, на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові й розпочнеться о 19.55. Бригаду арбітрів очолив 38-річний Фелікс Цваєр із Німеччини. На думку букмекерів, команди мають практично рівні шанси на перемогу.

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.