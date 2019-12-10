Наші шанси з «Аталантою» 50 на 50 – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» каже, що добре вивчив гру суперника.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру вважає, що в матчі ЛЧ проти «Аталанти» у команди шанси рівні, передає Youtube-канал «Шахтаря».

«Обидві команди хочуть пройти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Думаю, шанси абсолютно однакові - 50 на 50. Має бути дуже цікава зустріч чудових команд з сильними футболістами. Боротьба буде йти до самого кінця.

«Аталанту» не характеризують індивідуально гравці. Повинні розглядати їх як колектив. Я завжди намагаюся розглядати суперника не за індивідуальними якостями, а за колективними діями.

Зрозуміло, у Малиновського трохи інші якості, у нього удар сильніше з-за меж карного, ніж у Ілічича, який заводить м'яч ближче до воріт. Але не варто розглядати суперника по індивідуальностям. Найцікавіше - групові динаміки.

Як команда обороняється, атакує, як працює на стандартах. Я завжди розглядаю команду як колектив. Який би не був склад, «Аталанта» грає завжди однаково. Вона показує одні й ті ж динаміки в будь-якому складі», - сказав Каштру.

Нагадаємо, в останньому турі групового турніру Ліги чемпіонів «Шахтар» прийматиме «Аталанту» 11 грудня, початок - о 19:55.