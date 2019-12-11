“Шахтар” у складі 21 футболіста прибув до Харкова на матч з “Аталантою”
Увечері 10 грудня команда “Шахтаря” зробила авіапереліт за маршрутом Київ — Харків, повідомляє клубна пресслужба.
На вирішальний матч головний тренер донеччан Луїш Каштру взяв 21 футболіста.
До попереднього складу увійшли:
воротарі - Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко;
захисники - Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Ісмаїлі;
півзахисники - Маркіньйос Сіпріано, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Дентіньйо, Тете, Марлос, Сергій Болбат, Маркос Антоніо;
нападаючий - Жуніор Мораес.
Як повідомлялося, шостий поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Аталанта" відбудеться у середу, 11 грудня, на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові й розпочнеться о 19.55. Бригаду арбітрів очолив 38-річний Фелікс Цваєр із Німеччини. На думку букмекерів, команди мають практично рівні шанси на перемогу.
Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.