“Шахтар” у складі 21 футболіста прибув до Харкова на матч з “Аталантою”

Команда донецького футбольного клубу “Шахтар” прибула до Харкова на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійської “Аталанти”.

Увечері 10 грудня команда “Шахтаря” зробила авіапереліт за маршрутом Київ — Харків, повідомляє клубна пресслужба.

На вирішальний матч головний тренер донеччан Луїш Каштру взяв 21 футболіста.

До попереднього складу увійшли:

воротарі - Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко;

захисники - Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Ісмаїлі;

півзахисники - Маркіньйос Сіпріано, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Дентіньйо, Тете, Марлос, Сергій Болбат, Маркос Антоніо;

нападаючий - Жуніор Мораес.

"Шахтар" прибув до Харкова на матч проти "Аталанти" в Лізі чемпіонів / Фото: ФК "Шахтар"

Як повідомлялося, шостий поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Аталанта" відбудеться у середу, 11 грудня, на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові й розпочнеться о 19.55. Бригаду арбітрів очолив 38-річний Фелікс Цваєр із Німеччини. На думку букмекерів, команди мають практично рівні шанси на перемогу.

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.