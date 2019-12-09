Букмекери дали прогноз на матч "Шахтар" - "Аталанта"

Футболісти донецького "Шахтаря" у середу, 11 грудня, проведуть заключний, шостий поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому прийматимуть італійську "Аталанту".

На думку букмекерів, шанси команд у матчі на ОСК "Металіст" у Харкові практично рівні, повідомляє Укрінформ.

Британська букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу "Шахтаря" з коефіцієнтом 2,5, на успіх "Аталанти" - 2,55, а на нічию - 3.7. Найбільш ймовірним рахунком букмекери називають нічию 1:1 (коефіцієнт 6,5).

Букмекери австрійської контори Bwin приймають ставки на успіх "Шахтаря" з коефіцієнтом 2,6, на нічию - 3,3, на перемогу "Аталанти" - 2,6.

"Шахтар" вийде з групи, якщо обіграє "Аталанту". Або якщо зіграє внічию, а загребське "Динамо" в Хорватії не обіграє англійський "Манчестер Сіті".

Становище команд у групі С після 5-ти турів: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.