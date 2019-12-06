"Шахтар" розгромив "Олімпік" у донецькому дербі футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 17-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочався донецьким дербі на ОСК "Металіст" у Харкові.

Чемпіон країни "Шахтар" змусив капітулювати "Олімпік" - 3:0, повідомляє Укрінформ.

Успіх "Шахтарю" приніс швидкий гол захисника "гірників" Миколи Матвієнка, який відзначився на 4-й хвилині, та результативні удари Марлоса (77) та Ісмаїлі (90+1).

У другий ігровий день в суботу, 7 грудня, "Олександрія" зустрінеться з полтавською "Ворсклою", а ковалівський "Колос" на "Оболонь-Арені" в Києве прийматиме "Дніпро-1".

Програму 17-го туру завершать у неділю, 8 грудня, поєдинки "Маріуполя" зі "Львовом", львівських "Карпат" з чернігівською "Десною" та київського "Динамо" з луганською "Зорею".

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок (після 17-ти ігор), "Динамо" - 33 (16), "Зоря" - 31 (16), "Десна" - 30 (16), "Олександрія" - 27 (16), "Дніпро-1" - 18 (16), "Олімпік" - 18 (17), "Маріуполь" - 18 (16), "Колос" - 17 (16), "Карпати" - 11 (16), "Львів" - 11 (16), "Ворскла" - 11 (16).