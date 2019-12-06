«Шахтар» - «Олімпік»: друга серія донбаського дербі

Команда Луїша Каштру не стане економити сили перед вирішальним матчем в Лізі чемпіонів.

У 17-му турі «Шахтар» в Прем'єр-лізі очікує друге поспіль донбаське дербі. Після візиту в гості до «Маріуполя» «гірники» вдома прийматимуть «Олімпік».

Варто зазначити, що хоч історія зустрічей з цією командою у «Шахтаря» скромніша, ніж з азовцями, але «Олімпік» кілька разів відбирав очки у чемпіона України. Зокрема, його попередній виїзд на матч з «Шахтарем» завершився результативною нічиєю 2:2.

Зараз шанси, звичайно, на боці «гірників». Аналітики Parimatch дають їм 85% на перемогу і 60% на те, що команда Луїша Каштру заб'є мінімум три м'ячі. Прогноз цілком обґрунтований, враховуючи різницю команд в класі.

Щоправда, не варто забувати, що в минулому турі «Шахтар» вже поділив очки з «Маріуполем» (1:1). Хоча, в перемозі донеччан ніхто особливо і не сумнівався. До того ж після матчу з «Олімпіком» команду чекатиме зустріч з «Аталантою» у Лізі чемпіонів, від результату якої залежатиме єврокубкова доля «Шахтаря» в цьому сезоні. Думками багато футболістів точно будуть там, тому недооцінка суперника стане шансом для «Олімпіка».

З іншого боку, другу поспіль осічку, та ще й в домашньому матчі, «гірники» собі навряд чи дозволять. Легкої прогулянки «Шахтарю» точно чекати не варто, але і втрату очок вболівальники їм не пробачать. А то ж так можна і всю перевагу перед «Динамо» розгубити.