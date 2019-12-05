Наставник “Шахтаря” оцінив готовність команди до матчу з “Олімпіком”

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру оцінив готовність команди до гри проти “Олімпіка” в 17 турі чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги.

Луїш Каштру під час відкритого тренування, зокрема, зазначив, що всі гравці знаходяться у відмінних фізичних кондиціях, травмований Бондар, а Марлос завершує процес відновлення.

“Команда знаходиться у відмінних фізичних кондиціях, а також прекрасно себе показує тактично, технічно і ментально. У багатьох матчах ми домагалися результату на останніх хвилинах. Лише добре готові фізично футболісти можуть домогтися таких перемог. Так що всі гравці в ідеальних кондиціях.

Травмований Бондар. Марлос поки обмежений, але в процесі відновлення. Він відчув невеликий біль пару тижнів тому, на деякий час довелося взяти паузу, проте зараз він практично відновився. Ми починаємо інтегрувати його в тренувальний процес.

У “Олімпіка” до останнього туру в 5 матчах було 4 перемоги і нічия, а це 13 очок. Вони радикально змінили свій стиль і провели чудові матчі. Сьогодні це команда, яка не боїться розігрувати від воріт, атакує великою кількістю футболістів, навіть під жорстким пресингом, і не ховається від гри. “Олімпік” добре показує себе в нападі й обороні. Суперник вимагає багато нашої уваги, і “Шахтар” має бути на найкращому рівні, щоб протистояти йому”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Відео тренування команди:

Як повідомлялося, футболістам донецького "Шахтаря" не вдалося обіграти "Маріуполь" у виїзному матчі 16-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Зустріч відбулася 1 грудня на стадіоні імені В. Бойка в Маріуполі й завершилася з рахунком 1:1.

Поєдинок “Шахтар” - “Олімпік” відкриє 17 тур української Прем'єр-ліги. Він відбудеться у Харкові 6 грудня на ОСК “Металіст” і розпочнеться о 19.00.

Турнірне становище: "Шахтар" - 44 очки, "Динамо" - 33, "Зоря" - 31, "Десна" - 30, "Олександрія" - 27, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Маріуполь" - 18, "Колос" - 17, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" — 11.