Тайсон – кращий футболіст України 2019 року

У Києві завершилася церемонія нагородження «Футбольні зірки України-2019».

Півзахисник «Шахтаря» Тайсон визнаний кращим гравцем року в Україні. Про це стало відомо під час церемонії нагородження «Футбольні зірки України-2019» в Києві, повідомляє Укрінформ.

Тайсон в голосуванні випередив одноклубника Марлоса і півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова.

В інших номінаціях «Футбольні зірки України-2019» перемогли: Андрій Пятов – кращий воротар, Андрій Шевченко – кращий тренер, Віктор Копієвський – кращий арбітр, Олександр Зінченко – кращий український легіонер.

Нагадаємо, захисник «Динамо» Віталій Миколенко визнаний кращим гравцем України у віці до 21 року.