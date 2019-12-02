Віталій Миколенко – кращий молодий футболіст України 2019 року

У Києві триває церемонія нагородження «Футбольні зірки України-2019».

Захисник «Динамо» та національної збірної України Віталій Миколенко визнаний кращим гравцем України у віці до 21 року, повідомляє Укрінформ.

Також на приз кращому молодому гравцеві України в 2019 році претендували два гравці СК «Дніпро-1» - півзахисник Сергій Булеца і нападник Владислав Супряга.

Миколенко в нинішньому сезоні зіграв 22 матчі за «Динамо» у всіх турнірах, в його активі 2 голи і 6 результативних передач. Також захисник разом зі збірною України пробився до фінальної частини Євро-2020.

Цікаво, що Миколенко, як і решта гравців «Динамо», не присутній на церемонії нагородження «Футбольні зірки України-2019» в Києві.

Церемонія нагородження «Футбольні зірки України-2019» проходить на НСК «Олімпійський». На церемонії вручатимуть «Золоті м'ячі» найкращій футболістці і найкращому футболістові року.