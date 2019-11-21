Миколенко потрапив до ТОП-11 кваліфікації Євро-2020 за версією Transfermarkt

Захисник київського футбольного клубу “Динамо” і національної збірної України Віталій Миколенко потрапив до символічної збірної кваліфікаційного турніру Євро-2020 за версією порталу Transfermarkt.

17 листопада національна збірна України з футболу провела заключний поєдинок у відборі Євро-2020, в якому на 55-тисячному стадіоні "Райко Митич" у Белграді обмінялася голами з командою Сербії (2:2), і кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату Європи з першого місця у своїй відбірковій групі.

Команда Андрія Шевченка не програла у відборі жодного матчу - 6 перемог та 2 нічиї. Віталій Миколенко відіграв у 7 матчах, в яких відзначився 1 результативною передачею.

До ТОП-11 футболістів, які більше за інших проявили себе в матчах відбору Євро-2020, також увійшли: Мерт Гюнок (Туреччина), Чалгар Суюнджу (Туреччина), Тобі Алдервейрелд (Бельгія), Йозуа Кіммі (Німеччина), Ніколо Барелла (Італія), Джорджиніо Вейналдум (Німеччина), Крістіан Еріксен (Данія), Кріштіану Роналду (Португалія), Серж Гнабрі (Німеччина) і Гаррі Кейн (Англія).

Відзначимо, що при цьому трансферну вартість Миколенка Transfermarkt оцінив у 6 млн євро - це найменша серед всіх представників символічної збірної.

Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 30 листопада у Бухаресті, початок - о 19.00.

Фото: Getty Images