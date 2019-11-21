П'ятов посів 19 місце серед кращих футболістів відбору Євро-2020
На 19-у місці у списку йде воротар збірної України Андрій П'ятов (1459 очок), на 77-му місці - хавбек нашої команди Руслан Маліновський (914), 114-й рядок посів зажисник Микола Матвієнко, повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.
Топ-10 кращих гравців відбору:
1. Мемфіс Депай (Нідерланди) - 2607 очок
2. Френкі ее Йонг (Нідерланди) - 2518
3. Джордан Пікфорд (Англія) - 2401
4. Маттейс де Лігт (Нідерланди) - 2195
5. Яспер Сіллессен (Нідерланди) - 1885
6. Антуан Грізманн (Франція) - 1878
7. Бернарду Сілва (Португалія) - 1847
8. Рубен Діаш (Португалія) - 1785
9. Серхіо Рамос (Іспанія) - 1783
10. Кріштіану Роналду (Португалія) - 1763.
Рейтинг складено на основі алгоритму FedEx Performance Zone, який оцінив внесок футболістів в успіхи національних збірних.