П'ятов посів 19 місце серед кращих футболістів відбору Євро-2020

УЄФА опублікував рейтинг футболістів за підсумками кваліфікаційного турніру Євро-2020.

На 19-у місці у списку йде воротар збірної України Андрій П'ятов (1459 очок), на 77-му місці - хавбек нашої команди Руслан Маліновський (914), 114-й рядок посів зажисник Микола Матвієнко, повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

Топ-10 кращих гравців відбору:

1. Мемфіс Депай (Нідерланди) - 2607 очок

2. Френкі ее Йонг (Нідерланди) - 2518

3. Джордан Пікфорд (Англія) - 2401

4. Маттейс де Лігт (Нідерланди) - 2195

5. Яспер Сіллессен (Нідерланди) - 1885

6. Антуан Грізманн (Франція) - 1878

7. Бернарду Сілва (Португалія) - 1847

8. Рубен Діаш (Португалія) - 1785

9. Серхіо Рамос (Іспанія) - 1783

10. Кріштіану Роналду (Португалія) - 1763.

Рейтинг складено на основі алгоритму FedEx Performance Zone, який оцінив внесок футболістів в успіхи національних збірних.