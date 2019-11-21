Де дивитися матчі 15 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 15-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в п'ятницю, 22 листопада, матчем на ОСК "Металіст" у Харкові.

О 19.00 поєдинок донецького "Шахтаря" зі "Львовом" покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 23 листопада, зійдуться "Олександрія" і луганська "Зоря" (14.00; "Футбол 2"), "Дніпро-1" і полтавська "Ворскла" (17.00, "Уніан-ТВ").

В неділю, 24 листопада, програму туру завершать матчі ковалівського "Колоса" з чернігівською "Десною" (14.00; "Футбол 1"), львівських "Карпат" з донецьким "Олімпіком" (14.00; "Уніан-ТВ"), київського "Динамо" з "Маріуполем" (17.00; "2+2").

Турнірне становище: "Шахтар" - 40 очок, "Зоря" - 28, "Десна" - 27, "Динамо" - 27, "Олександрія" - 24, "Маріуполь" - 17, "Олімпік" - 15, "Колос" - 14, "Дніпро-2" - 11, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" - 8.