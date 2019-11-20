Циганковим цікавиться дортмундська “Боруссія” - ЗМІ

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” 22-річний Віктор Циганков потрапив до сфери інтересів дортмундської “Боруссії”.

Про це повідомляє Fotospor.

“Боруссія” наразі посідає 6 місце в німецькій Бундеслізі.

За Віктором Циганковим також продовжують стежити скаути “Баварії”, “Ліверпуля” і “Тоттенгема”.

Вчора повідомлялося, що Циганков потрапив до сфери інтересів і турецького “Галатасарая”. За інформацією турецького видання Fotomac, скаути вже підготували кілька звітів щодо Віктора Циганкова, які надали на розгляд керівництву і головному тренеру “Галатасарая” Фатіху Теріму.

Нагадаємо, Віктор Циганков був визнаний кращим гравцем збірної України з футболу в матчі з Сербією (2:2). Його трансферна вартість за оновленими даними Transfermarkt збільшилася вдвічі й наразі складає 20 млн євро.

У нинішньому сезоні Віктор Циганков забив 5 м’ячів у 20 матчах за “Динамо”. Його контракт із клубом розрахований до 2023 року.