Коноплянка єдиний у збірній України подешевшав на трансферному ринку

Півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Євген Коноплянка єдиний серед гравців національної збірної подешевшав на трансферному ринку.

За оновленими даними Transfermarkt, його вартість наразі складає 6,5 млн євро (попередня — 10 млн євро). Про це повідомляє Sport.ua.

Вартість інших футболістів збірної України 2019 року збільшилася або залишилася на попередньому рівні. Найбільше подорожчав 22-річний захисник англійського “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко: 30 млн (попередня вартість — 15 млн). 22-річний півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков додав 10 млн і наразі коштує 20 млн. Такою ж залишається орієнтовна трансферна вартість і 30-річного півзахисника “Вест Гема” Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, 17 листопада збірна України зіграла в нічию із Сербією (2:2). Підопічні Андрія Шевченка завершили відбір на першому місці у турнірній таблиці групи B і зіграють на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка не програла у відборі жодного матчу - 6 перемог та 2 нічиї. Сербія фінішувала у групі третьою і братиме участь у стикових матчах.

Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 30 листопада у Бухаресті, початок - о 19.00.

Фото: shakhtar.com