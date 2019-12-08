"Маріуполь" і "Львів" зіграли без голів у 17 турі футбольної Прем'єр-ліги

Футболісти "Маріуполя" зіграли внічию 0:0 зі "Львовом" у домашньому поєдинку 17-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Команди у меншості догравали матч на стадіоні імені В. Бойка у Маріуполі - на 48-й хвилині червону картку отримав захисник львів'ян Антон Братков, на 65-й хвилині - півзахисник приазовців В'ячеслав Танковський, повідомляє Укрінформ.

Програму 17-го туру завершить поєдинок київського "Динамо" з луганською "Зорею".

Результати інших матчів туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Олімпік" (Донецьк) - 3:0

голи: Микола Матвієнко (4-та хвилина), Марлос (77), Ісмаїлі (90+1).

"Олександрія" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

голи: Андрій Запорожан (59), Кирил Ковалець (75, 85).

"Колос" (Ковалівка) - "Дніпро-1" - 4:0

голи: Вільхамссон Арні (14, з пенальті, 52), Олег Ільїн (57), Євген Смирний (78).

"Карпати" (Львів) - "Десна" (Чернігів) - 2:6

голи: Єгор Назарина (17, з пенальті), Александру Бойчук (64) - Максим Імереков (3), Олександр Філіппов (16, з пенальті, 89), Владислав Калітвінцев (51, 80), Дмитро Хльобас (77).

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок (після 17-ти ігор), "Десна" - 33 (17), "Динамо" - 33 (16), "Зоря" - 31 (16), "Олександрія" - 30 (17), "Колос" - 20 (17), "Маріуполь" - 19 (17), "Дніпро-1" - 18 (17), "Олімпік" - 18 (17), "Львів" - 12 (17), "Карпати" - 11 (17), "Ворскла" - 11 (17).