"Десна" забила 6 м'ячів "Карпатам" у чемпіонаті України з футболу

Чернігівська "Десна" з рахунком 6:2 обіграла на виїзді львівські "Карпати" у матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

На стадіоні "Україна" у Львові м'ячі забили Єгор Назарина, який відзначився на 17-й хвилині з пенальті, та Александру Бойчук (64) - у складі "Карпат"; Максим Імереков (3), Олександр Філіппов (16, з пенальті, 89), Владислав Калітвінцев (51, 80), Дмитро Хльобас (77) - у "Десни", повідомляє Укрінформ.

На 57-й хвилині червону картку отримав воротар "Карпат" Олег Кудрик.

Програму 17-го туру завершить поєдинок київського "Динамо" з луганською "Зорею".

Результати інших матчів туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Олімпік" (Донецьк) - 3:0

голи: Микола Матвієнко (4-та хвилина), Марлос (77), Ісмаїлі (90+1).

"Олександрія" - "Ворскла" (Полтава) - 3:0

голи: Андрій Запорожан (59), Кирил Ковалець (75, 85).

"Колос" (Ковалівка) - "Дніпро-1" - 4:0

голи: Вільхамссон Арні (14, з пенальті, 52), Олег Ільїн (57), Євген Смирний (78).

"Маріуполь" - "Львів" - 0:0.

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок (після 17-ти ігор), "Десна" - 33 (17), "Динамо" - 33 (16), "Зоря" - 31 (16), "Олександрія" - 30 (17), "Колос" - 20 (17), "Маріуполь" - 19 (17), "Дніпро-1" - 18 (17), "Олімпік" - 18 (17), "Львів" - 12 (17), "Карпати" - 11 (17), "Ворскла" - 11 (17).