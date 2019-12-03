Наставник команди Малиновського визнаний найкращим тренером року в Італії
Укрінформ
Головний тренер футбольного клубу “Аталанта”, за який виступає український півзахисник Руслан Малиновський, визнаний найкращим тренером року в Італії.
Під керівництвом Джанпьєро Гасперіні “Аталанта” посіла 3 місце у сезоні-2018/19 і вперше в історії пробилася в Лігу чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє XSPORT.
🤩🖤💙 #GGDC19— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 2 грудня 2019 р.
🥇 #Atalanta Migliore società 2018-2019
🥇 Gian Piero #Gasperini Miglior allenatore 2018-2019
🥇 @Atalanta_BC Best club 2018-2019
🥇 Gian Piero Gasperini Best coach 2018-2019#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #GranGalàdelCalcio pic.twitter.com/KPIL3HBBG2
Наразі команда Руслана Малиновського бореться за вихід із групи Ліги чемпіонів разом із донецьким “Шахтарем” і загребським “Динамо”.