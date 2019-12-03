Наставник команди Малиновського визнаний найкращим тренером року в Італії

Наставник команди Малиновського визнаний найкращим тренером року в Італії

Укрінформ
Головний тренер футбольного клубу “Аталанта”, за який виступає український півзахисник Руслан Малиновський, визнаний найкращим тренером року в Італії.

Під керівництвом Джанпьєро Гасперіні “Аталанта” посіла 3 місце у сезоні-2018/19 і вперше в історії пробилася в Лігу чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє XSPORT.

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Наразі команда Руслана Малиновського бореться за вихід із групи Ліги чемпіонів разом із донецьким “Шахтарем” і загребським “Динамо”.

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