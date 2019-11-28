"Барселона" і "Лейпциг" вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Вісім команд вже пробилися у плей-офф Ліги чемпіонов УЄФА.

Чергові путівки до 1/8 фіналу розіграшу здобули футболісти іспанської "Барселони" та німецького "Лейпцига", які склали компанію французькому "Парі Сен-Жермен", англійським "Манчестер Сіті" і "Тоттенгему", німецькій "Баварії", іспанському "Реалу" та італійському "Ювентусу", повідомляє Укрінформ.

У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" на домашній арені "Камп Ноу" взяла гору над німецькою "Боруссією" з Дортмунда (3:1), а "Лейпциг" на "Ред Булл Арені" уник поразки від португальської "Бенфіки", відігравши на останніх хвилинах два м'ячі (2:2).

Результати матчів середи.

Група Е:

"Ліверпуль" (Англія) - "Наполі" (Італія) - 1:1

"Генк" (Бельгія) - "Зальцбург" (Австрія) - 1:4.

Турнірне становище: "Ліверпуль" - 10 очок, "Наполі" - 9, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.

Група F:

"Барселона" (Іспанія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - 3:1

"Славія" (Чехія) - "Інтер" (Італія) - 1:3.

Турнірне становище: "Барселона" - 11 очок, "Інтер" - 7, "Боруссія" - 7, "Славія - 2.

Група G:

"Зеніт" (Росія) - "Ліон" (Франція) - 2:0

"Лейпциг" (Німеччина) - "Бенфіка" (Португалія) - 2:2.

Турнірне становище: "Лейпциг" - 10 очок, "Зеніт" - 7, "Ліон" - 7, "Бенфіка" - 4.

Група Н:

"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Голландія) - 0:2

"Валенсія" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) - 2:2.

Турнірне становище: "Аякс" - 10 очок, "Валенсія" - 8, "Челсі" - 8, "Лілль" - 1.

Матчі заключного, 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА пройдуть 10-11 грудня. Донецький "Шахтар" на "Металісті" в Харкові зустрінеться з італійською "Аталантою"; у паралельному матчі групи С зійдуться чемпіони Хорватії та Англії загребське "Динамо" і "Манчестер Сіті".

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.

Фото: Getty Images.