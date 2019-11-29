Де дивитися матчі 16 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 16-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 30 листопада, матчами на стадіоні "Україна" у Львові і "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

О 14.00 поєдинок ФК "Львів" - "Дніпро-1" покаже телеканал "Футбол 2", а паралельну зустріч "Зоря" (Луганськ) - "Карпати" (Львів) - "Уніан-ТВ", повідомляє Укрінформ. Продовжить перший ігровий день матч в Полтаві між "Ворсклою" та ковалівським "Колосом" (17.00; "Футбол 2"). У неділю, 1 грудня, програму туру завершать поєдинки чернігівської "Десни" з "Олександрією" (14.00; "Уніан-ТВ"), "Маріуполя" з донецьким "Шахтарем" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Олімпіка" з київським "Динамо" (19.30; "Футбол 1"). Читайте також: Вербич і Циганков потрапили до символічної збірної 5 туру Ліги Європи Турнірне становище: "Шахтар" - 43 очки, "Динамо" - 30, "Зоря" - 28, "Десна" - 27, "Олександрія" - 27, "Олімпік" - 18, "Маріуполь" - 17, "Колос" - 17, "Дніпро-1" - 15, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" - 8.