Вербич і Циганков потрапили до символічної збірної 5 туру Ліги Європи

Півзахисники київського футбольного клубу “Динамо” Беньямін Вербич і Віктор Циганков потрапили до символічної збірної 5 туру групового етапу Ліги Європи.

У 5 турі групового етапу Ліги Європи УЄФА, у якому вчора “Динамо” на виїзді зіграло проти “Мальме” (3:4), Беньямін Вербич і Віктор Циганков відзначилися забитими м’ячами.

Як повідомлялося, словенський захисник “Динамо” Беньямін Вербич також став найкориснішим гравцем вчорашнього поєдинку. В його активі 79 ТТД з браком у 21%, 4 удари по воротах, 2 гострі передачі, 12 виграних єдиноборств і 5 вдалих обведень.

Нагадаємо, 28 листопада футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4. Голами у складі "Динамо" відзначилися: Миколенко (на 18-й хвилині), Циганков (39) і Вербич (79).

Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".

Фото: ФК "Динамо"