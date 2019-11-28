"Динамо" програло "Мальме" в матчі Ліги Європи УЄФА

Футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.

У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4, повідомляє Укрінформ.

У дебюті зустрічі рахунок відкрили господарі "Мальме Нью Стедіум" - на 2-й хвилині відзначився Расмус Бенгтссон, проте до перерви Віталій Миколенко (18) і Віктор Циганков (39) вивели киян вперед. У другому таймі Маркус Розенберг (48) і Ердаль Ракіп (57) вразили ворота голкіпера "біло-синіх" Георгія Бущана, а Беньямін Вербич на 77-й хвилині паритет відновив. Переможну крапку в матчі на 6-ій доданій хвилині поставив Маркус Розенберг.

"Динамо" з 65-ї хвилини грало в меншості - за другу жовту картку поле залишив капітан Сергій Сидорчук.

Паралельний поєдинок в групі В Ліги Європи в Санкт-Галлені між швейцарським "Лугано" і данським "Копенгагеном" завершився з рахунком 0:1.

Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".