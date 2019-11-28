"Олександрія" поступилася "Вольфсбургу" у Лізі Європи УЄФА
Фото
Укрінформ
Бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" втратили шанси вийти у плей-офф Ліги Європи УЄФА-2019/20.
У домашньому матчі 5-го туру групового етапу турніру "Олександрія" у Львові поступилася німецькому "Вольфсбургу" - 0:1, повідомляє Укрінформ.
Автором єдиного голу на "Арені Львів" став 27-річний голландський форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст, який реалізував пенальті на 45-й хвилині."Олександрія" поступилася "Вольфсбургу". Фото: Маркіян Лисейко / Укрінформ
В іншому поєдинку групи I французький "Сент-Етьєн" зіграв внічию з бельгійським "Гентом" - 0:0.
Турнірне становище: "Гент" - 9 очок, "Вольфсбург" - 8, "Сент-Етьєн" - 4, "Олександрія" - 3.
У заключному, шостому турі основної сітки Ліги Європи УЄФА 12 грудня "Олександрія" на виїзді зустрінеться з "Гентом".