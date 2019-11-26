Букмекери дали прогноз на матчі "Олександрії" та "Динамо" в Лізі Європи

28 листопада в 5-у турі футбольної Ліги Європи "Олександрія" у Львові приймає німецький "Вольфсбург", а київське "Динамо" зіграє у гостях проти шведського "Мальме".

Букмекери в цих поєдинках віддають перевагу "Вольфсбургу" та "Динамо" повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill у зустрічі "Олександрія" - "Вольфсбург" оцінює перемогу українського клубу коефіцієнтом 5,25, нічию - 4,20, успіх німеців - 1,60.

Нагадаємо, у своєму дебютному поєдинку на груповій стадії Ліги Європи "Олександрія", команда з райцентру в Кіровоградській області, поступилася німецькій команді на "Фольксваген-Арені" - 1:3. У господарів відзначилися Максиміліан Арнольд (20-та хвилина), Адмір Мехмеді (24) та Йосип Брекало (67), у гостей - Евгений Банада (66).

Становище у групі I ЛЄ після 4-х турів: "Гент" (Бельгія) - 8 очок, "Вольфсбург" - 5, "Сент-Етьєн" (Франція) - 3, "Олександрія" - 3.

На львівському матчі між українською та німецькою командами працюватиме суддівська бригада з Австрії. Головним арбітром УЄФА призначив 36-річного Мануеля Шюттенгрубера. У якості лайнсменів гру обслуговуватимуть Роланд Бранднер та Роберт Штайнахер, четвертий рефері - Рене Айснер.

Гра стартує на "Арені Львів" о 19.55. У прямому ефірі її покаже телеканал "Футбол 2".

У матчі "Мальме" - "Динамо", на думку William Hill, перевага українського клубу мізерна. Перемога шведів - 2,75, нічия - 3,20, виграш підопічних Олексія Михайличенка - 2,60.

До речі, саме у київській зустрічі з "Мальме" динамівці здобули поки що єдину перемогу в нинішньому груповому турнірі (потім були три нічиї). На НСК "Олімпійський" відзначився Віталій Буяльський - 1:0. Йшла 84-та хвилина матчу.

У квартеті В клуби розташувалися так: "Копенгаген" (Данія) - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" (Швейцарія) - 2.

Зустріч "Мальме" - "Динамо" розсудять чехи. Головний арбітр - 42-річний Павло Краловець. На лініях йому допомагатимуть Іво Надворник, Томаш Мокруш, четвертий рефері - Мирослав Зелінка.

Поєдинок, який розпочнеться у четвер на 21-тисячному стадіоні "Сведбанк Арена" в Мальме о 22.00, також транслюватиме "Футбол 2".