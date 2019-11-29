Вербич — найкорисніший гравець матчу “Мальме” - “Динамо”

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Беньямін Вербич став найкориснішим гравцем вчорашнього поєдинку зі шведським “Мальме” (3:4).

Рейтинг ефективності гри Беньяміна Вербича склав 352 бали за оцінками InStat, повідомляє Zbirna.com.

В активі словенського півзахисника “Динамо” 79 ТТД з браком у 21%, 4 удари по воротах, 2 гострі передачі, 12 виграних єдиноборств і 5 вдалих обведень.

Нагадаємо, 28 листопада футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4. Із 65-ї хвилини підопічні Олексія Михайличенка грали в меншості - за другу жовту картку поле залишив капітан Сергій Сидорчук.

Голами у складі "Динамо" відзначилися: Миколенко (на 18-й хвилині), Циганков (39), Вербич (79).

Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".

Фото: fcdynamo.kiev.ua