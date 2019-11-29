Циганков вірить, що “Динамо” пройде далі в Лізі Європи

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Віктор Циганков поділився враженнями від гри з “Мальме” (3:4), яка відбулася вчора в рамках 5 туру групового етапу Ліги Європи.

Автор другого забитого голу в ворота “Мальме”, зокрема, зауважив, що команда грала до останнього, і навіть коли залишилася вдесятьох, вірила, що зможе здобути очки.

"Ми вже три матчі поспіль пропускаємо на початку таймів. Ми допустили помилки, а суперник цим скористався. Мені важко судити, гра складається з 90 хвилин, але швидко пропущені м'ячі на початку кожного з таймів, безумовно, зіграли свою роль.

На другий тайм вийшли розслабленими? Я не знаю, розслабленими чи ні - з боку, напевно, видніше. Я ж бачив, що команда грала до останнього. Навіть коли ми залишилися вдесятьох, вірили в те, що зможемо вивезти очки. Але вийшло, як вийшло. Сподіватимемося, що вболівальники прийдуть на останню гру в Києві й підтримають нас, ми переможемо і пройдемо далі.

Велика кількість жовтих карток? Були деякі спірні моменти, в яких можна було і не давати попередження, але суддівство обговорювати не буду, говоритиму лише про гру нашої команди. До пропущеного м'яча на останніх хвилинах привела низка помилок. Можливо, варто було грати трохи по-іншому. У нас були моменти, щоб забити і вирвати очки, але не вийшло. Йшла атака за атакою... Не знаю, що вам ще сказати. У нас є ще одна гра, і ми все зробимо для того, щоб пройти далі”, - цитує Циганкова клубна пресслужба.

Як повідомлялося, 28 листопада футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4. Із 65-ї хвилини підопічні Олексія Михайличенка грали в меншості - за другу жовту картку поле залишив капітан Сергій Сидорчук.

Голами у складі "Динамо" відзначилися: Миколенко (на 18-й хвилині), Циганков (39), Вербич (79).

Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".

Фото: facebook.com/fcdynamoua