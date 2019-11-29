"Динамо" показало хороший рівень гри з "Мальме", особливо в першому таймі - тренер

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Укрінформ
Головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олексій Михайличенко прокоментував поразку команди у вчорашньому матчі проти “Мальме” (3:4).

Олексій Михайличенко на післяматчевій пресконференції, зокрема, зауважив, що, на жаль, не обійшлося без помилок, десь не вистачило концентрації, важко входили у гру.

“Суддівський фактор не чіпатиму, це марно. Складно грати, коли кожен з таймів починається з пропущеного м'яча після стандартного положення. Це відбувається вже не вперше, напевно, десь не вистачає концентрації, важко входимо в гру.

Ми показали досить хороший рівень гри, особливо в першому таймі. І це вселяло оптимізм, що така гра продовжиться і після перерви. Але на початку другого тайму, на жаль, ми знову пропустили, тому все довелося починати спочатку.

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Після видалення Сидорчука, звичайно, багато гравців почали нервувати, гра була зламана, було багато браку. Але хлопці все одно молодці, що грали і билися до кінця, змогли відігратися. Однак на останніх секундах не вистачило концентрації і ми пропустили ще один гол. Потрібно сприймати ситуацію такою, яка вона є, і робити висновки. У нас залишилася ще одна гра з "Лугано", від якої все залежатиме.

Поведінка капітана? Всі гравці - це, перш за все, люди. Багато футболістів приймають неправильні рішення, від цього нікуди не дітися. Думаю, кожен з них розуміє, де він помилився, де він неправий. Нехай це був поганий, але досвід. Потрібно бути готовим до таких ситуацій на полі”, - цитує Михайличенка пресслужба ФК “Динамо”.

Як повідомлялося, 28 листопада футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4. Із 65-ї хвилини підопічні Олексія Михайличенка грали в меншості - за другу жовту картку поле залишив капітан Сергій Сидорчук.

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Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".

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