"Динамо" показало хороший рівень гри з "Мальме", особливо в першому таймі - тренер

Головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олексій Михайличенко прокоментував поразку команди у вчорашньому матчі проти “Мальме” (3:4).

Олексій Михайличенко на післяматчевій пресконференції, зокрема, зауважив, що, на жаль, не обійшлося без помилок, десь не вистачило концентрації, важко входили у гру.

“Суддівський фактор не чіпатиму, це марно. Складно грати, коли кожен з таймів починається з пропущеного м'яча після стандартного положення. Це відбувається вже не вперше, напевно, десь не вистачає концентрації, важко входимо в гру.

Ми показали досить хороший рівень гри, особливо в першому таймі. І це вселяло оптимізм, що така гра продовжиться і після перерви. Але на початку другого тайму, на жаль, ми знову пропустили, тому все довелося починати спочатку.

Після видалення Сидорчука, звичайно, багато гравців почали нервувати, гра була зламана, було багато браку. Але хлопці все одно молодці, що грали і билися до кінця, змогли відігратися. Однак на останніх секундах не вистачило концентрації і ми пропустили ще один гол. Потрібно сприймати ситуацію такою, яка вона є, і робити висновки. У нас залишилася ще одна гра з "Лугано", від якої все залежатиме.

Поведінка капітана? Всі гравці - це, перш за все, люди. Багато футболістів приймають неправильні рішення, від цього нікуди не дітися. Думаю, кожен з них розуміє, де він помилився, де він неправий. Нехай це був поганий, але досвід. Потрібно бути готовим до таких ситуацій на полі”, - цитує Михайличенка пресслужба ФК “Динамо”.

Як повідомлялося, 28 листопада футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4. Із 65-ї хвилини підопічні Олексія Михайличенка грали в меншості - за другу жовту картку поле залишив капітан Сергій Сидорчук.

Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".