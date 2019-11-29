Ліга Європи УЄФА: результати матчів п'ятого туру
Як повідомляв Укрінформ, футболісти "Олександрії" на "Арені Львів" поступилися німецькому "Вольфсбургу" (0:1), а київське "Динамо" у Швеції програло "Мальме" (3:4).
Результати матчів 5-го туру Ліги Європи:
група А - "Севілья" (Іспанія) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0, "Дюделанж" (Люксембург) - АПОЕЛ (Кіпр) - 0:2
турнірне становище: "Севілья" - 15 очок, АПОЕЛ - 7, "Карабах" - 4, "Дюделанж" - 3;
група В - "Лугано" (Швейцарія) - "Копенгаген" (Данія) - 0:1, "Мальме" (Швеція) - "Динамо" (Київ, УКРАЇНА) - 4:3
турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2;
група С - "Краснодар" (Росія) - "Базель" (Швейцарія) - 1:0, "Трабзонспор" (Туреччина) - "Хетафе" (Іспанія) - 0:1
турнірне становище: "Базель" - 10 очок, "Краснодар" - 9, "Хетафе" - 9, "Трабзонспор" - 1;
група D - "Русенборг" (Норвегія) - ЛАСК (Австрія) - 1:2, "Спортинг" (Португалія) - ПСВ (Голландія) - 4:0
турнірне становище: "Спортинг" - 12 очок, ЛАСК - 10, ПСВ - 7, "Русенборг" - 0;
група Е - "Лаціо" (Італія) - ЧФР (Румунія) - 1:0, "Селтік" (Шотландія) - "Ренн" (Франція) - 3:1
турнірне становище: "Селтік" - 13 очок, ЧФР - 9, "Лаціо" - 6, "Ренн" - 1;
група F - "Гімарайнш" (Португалія) - "Стандарт" (Бельгія) - 1:1, "Арсенал" (Англія) - Айнтрахт" (Німеччина) - 1:2
турнірне становище: "Арсенал" - 10 очок, "Айнтрахт" - 9, "Стандарт" - 7, "Гімарайнш" - 2;
група G - "Феєноорд" (Голландія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 2:2, "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Порту" (Португалія) - 1:2
турнірне становище: "Рейнджерс" - 8, "Порту" - 7, "Янг Бойз" - 7, "Феєноорд" - 5;
група Н - "Ференцварош" (Угорщина) - "Еспаньйол" (Іспанія) - 2:2, ЦСКА (Росія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 1:1
турнірне становище: "Еспаньйол" - 11 очок, "Лудогорець" - 7, "Ференцварош" - 6, ЦСКА - 2;
група I - "Олександрія" (УКРАЇНА) - "Вольфсбург" (Німеччина) - 0:1, "Сент-Етьєн" (Франція) - "Гент" (Бельгія) - 0:0
турнірне становище: "Гент" - 9 очок, "Вольфсбург" - 8, "Сент-Етьєн" - 4, "Олександрія" - 3;
група J - "Вольфсберг" (Австрія) - "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 0:1, "Істамбул Башакшехір" (Туреччина) - "Рома" (Італія) - 0:3
турнірне становище: "Боруссія" - 8 очок, "Рома" - 8, "Істамбул Башакшехір" - 7, "Вольфсберг" - 4;
група K - "Брага" (Португалія) - "Вулвергемптон" (Англія) - 3:3, "Бешикташ" (Туреччина) - "Слован" (Словаччина) - 2:1
турнірне становище: "Брага" - 11 очок, "Вулвергемптон" - 10, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3;
група L - "Астана" (Казахстан) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 2:1, АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Партизан" (Сербія) - 2:2
турнірне становище: "Манчестер Юнайтед" - 10 очок, АЗ "Алкмаар" - 9, "Партизан" - 5, "Астана" - 3.
Поєдинки заключного, шостого туру групової стадії Ліги Європи УЄФА пройдуть 12 грудня. Київське "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграє з "Лугано", а "Олександрія" на виїзді зійдеться з "Гентом".