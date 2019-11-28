Долгополов заявився на турнір Aссоціаціі тенісистів-професіоналів у Досі

Експерша "ракетка" України киянин Олександр Долгополов зіграє на турнірі ATP-250 Qatar ExxonMobil Open, який пройде в Досі (Катар) 6-12 січня 2020 року.

31-річний тенісист через травму не виступав з травня 2018-го. Йому довелося перенести дві операції, повідомляє Тенісний портал Украіни.

На турнірі в Катарі також заявлені Станрслас Вавринка, Жо-Вільфрід Цонга, Мілош Раонич та інші відомі тенісисти.

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Додамо, що першого тижня нового тенісного сезону пройде лише один турнір, оскільки у цей час в Австралії відбудуться дебютні командні змагання ATP Cup.