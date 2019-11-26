Надія Кіченок зіграє в Австралії у парі з експершою тенісисткою світу

Найкраща тенісистка України у парному розряді Надія Кіченок (№38 WTA) на старті наступного сезону виступить разом із Санею Мірзою.

Представниця Індії, яка 2015 року очолювала світовий парний рейтинг, повертається у великий теніс після дворічної перерви, повідомляє BTU.

Кіченок і Мірза мають зіграти в Австралії на турнірах WTA International у Гобарті (13-18 січня) та Australian Open (20 січня - 2 лютого).

На початку листопада стало відомо, що колишня напарниця нашої тенісистки - американка Ебігейл Спірс відсторонена від виступів за порушення антидопінгових правил.