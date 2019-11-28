Де дивитися матчі "Олександрії" та "Динамо" у Лізі Європи УЄФА

Футболісти "Олександрії" та київського "Динамо" проведуть у четвер, 28 листопада, поєдинки передостаннього, 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Обидві гри - "Олександрії" з німецьким “Вольфсбургом” на "Арені Львів" о 19.55 та виїзний поєдинок київського “Динамо” проти шведського “Мальме” о 22.00 - покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

"Олександрія" у першому турі поступилася у Німеччині "Вольфсбургу" (1:3), потім звела внічию три останні матчі в групі I. Ще одна поразка позбавить “Олександрію” шансів вперше вийти в плей-офф Ліги Європи.

В іншому матчі квартету I французький "Сент-Етьєн" на на арені “Жоффруа Гішар” зійдеться з бельгійським "Гентом".

Турнірне становище: "Гент" - 8 очок, "Вольфсбург" - 5, "Сент-Етьєн" - 3, "Олександрія" - 3.

"Динамо" обіграло "Мальме" в першому турі - 1:0. Кияни вийдуть в плей-офф в разі перемоги на “Мальме Нью Стедіум”.

У паралельному протистоянні квартету В швейцарський "Лугано" в Санкт-Галлені прийматиме данський “Копенгаген”.

Турнірне становище: "Копенгаген" - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" - 2.

Зазначимо, що "Динамо" належить рекорд за кількістю нічиїх в основній сітці Ліги Європи (22).