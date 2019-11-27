"Динамо" приїхало до Швеції грати й перемагати - Михайличенко

28 листопада у 5-у турі футбольної Ліги Європи футболісти київського "Динамо" зіграють у гостях проти шведського "Мальме".

За добу до поєдинку на передматчевій пресконференції головний тренер українського клубу Олексій Михайличенко зазначив, що його команда приїхала до Швеції за перемогою, повідомляє Dnamo.kiev.ua.

"Ми приїхали грати й перемагати, в нашій групі ще нічого не вирішено. Потрібно досягати результату. Що тривожить? Були робочі моменти, ми цілеспрямовано готувалися до цієї гри. Дай Бог, щоб обійшлося без травм, і нам вдалося реалізувати задумки в поєдинку з "Мальме". Для нас головне завдання - вихід із групи. Говорити про остаточну розстановку команд ще рано. Налаштовуємося досягти бажаного результату, а потім вже підбиватимемо підсумки", - сказав наставник "Динамо".

Турнірне становище у квартеті В Ліги Європи: "Копенгаген" (Данія) - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" (Швейцарія) - 2.

Поєдинок "Мальме" - "Динамо" розпочнеться у четвер на 21-тисячному стадіоні "Сведбанк Арена" у Мальме о 22.00.