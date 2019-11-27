"Динамо" приїхало до Швеції грати й перемагати - Михайличенко
За добу до поєдинку на передматчевій пресконференції головний тренер українського клубу Олексій Михайличенко зазначив, що його команда приїхала до Швеції за перемогою, повідомляє Dnamo.kiev.ua.
"Ми приїхали грати й перемагати, в нашій групі ще нічого не вирішено. Потрібно досягати результату. Що тривожить? Були робочі моменти, ми цілеспрямовано готувалися до цієї гри. Дай Бог, щоб обійшлося без травм, і нам вдалося реалізувати задумки в поєдинку з "Мальме". Для нас головне завдання - вихід із групи. Говорити про остаточну розстановку команд ще рано. Налаштовуємося досягти бажаного результату, а потім вже підбиватимемо підсумки", - сказав наставник "Динамо".
Турнірне становище у квартеті В Ліги Європи: "Копенгаген" (Данія) - 6 очок, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" (Швейцарія) - 2.
Поєдинок "Мальме" - "Динамо" розпочнеться у четвер на 21-тисячному стадіоні "Сведбанк Арена" у Мальме о 22.00.