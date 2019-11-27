Клінсманн повернувся до тренерської роботи і очолив ФК "Герта"
Укрінформ
Німецький фуктбольний клуб "Герта" призначив Юргена Клінсмана на пост головного тренера команди,
Контракт 55-річного фахівця розрахований до кінця нинішнього сезону, повідомляє пресслужба команди зі столиці Німеччини.
Клінсманн не мав тренерської практики з 2016 року. Раніше він працював з мюнхенською "Баварією" (2008/2009), очолював національні збірні Німеччини (2004/2006) та США (2011/2016).
"Герта", яку очолював 44-річний хорватський наставник Анте Чович, після 12-ти турів чемпіонату Бундесліги посідає 15-е місце.