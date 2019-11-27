Левандовський відзначився рекордним покером в історії Ліги чемпіонів

Форвард мюнхенського футбольного клубу “Баварія” Роберт Левандовський побив цікавий рекорд Ліги чемпіонів.

31-річний польський футболіст став автором найшвидшого покеру в історії найпрестижнішого європейського турніру, повідомляє XSPORT.

У матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти “Црвени Звєзди” Роберт Левандовський забив 4 м'ячі за 14 хвилин 31 секунду.

Досягнення такого роду є не єдиним в кар'єрі футболіста. Раніше він став автором найшвидшого пента-трику в історії футболу - забив “Вольфсбургу” 5 м’ячів за 9 хвилин.

Фото: Twitter/ChampionsLeague