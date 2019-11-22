Покарання київському “Динамо” відклали через апеляцію

Київський футбольний клуб “Динамо” найближчий матч чемпіонату України проведе з уболівальниками.

Покарання від Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ відклали через апеляцію. Про це повідомляє Sport.ua.

“У четвер стало відомо про покарання для “Динамо” у вигляді одного матчу УПЛ без глядачів, проте найближчий поєдинок із “Маріуполем” команда проведе з уболівальниками. Клуб подає апеляцію на рішення КДК УАФ, тому покарання поки відкладено”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму засіданні визначив покарання для “Динамо” за неналежну поведінку фанів у матчі 14 туру УПЛ проти “Шахтаря”: “Динамо” заплатить 500 тис. грн штрафу і проведе один матч без глядачів.

Президент київського клубу Ігор Суркіс виступив із гострою критикою такого рішення і заявив, що клуб подасть апеляцію.

“Футбольний клуб "Динамо" подасть апеляцію на це рішення і битиметься за право своїх уболівальників підтримувати команду на стадіоні. Це наш борг, і ми зробимо все, щоб фанати "Динамо" не залишилися без гри, а команда не залишилася без їх підтримки. Наш клуб буде відстоювати принципи нульової толерантності до будь-якої дискримінації у футболі. В тому числі, і позбавлення права уболівальників підтримати улюблену команду, тільки тому, що комусь не хочеться слідувати логіці і здоровому глузду”, - цитує Суркіса клубна пресслужба.

Поєдинок “Динамо” - “Маріуполь” 15 туру Favbet Ліги відбудеться 24 листопада на НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 17.00.

Відео прев’ю матчу від “Динамо”:

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