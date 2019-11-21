ФК "Динамо" зробив заяву щодо покарання клубу після гри з "Шахтарем"

Київський футбольний клуб "Динамо" виступив з офіційно заявою стосовно рішення Контрольно-дисциплінарного комітет УАФ покарати клуб за неналежну поведінку фанів у матчі проти донецького “Шахтаря”.

Рішення покарати "Динамо" грошовим штрафом у розмірі 500 тис грн та проведенням наступного домашнього матчу без присутності глядачів у столичному клубі назвали прикладом вибіркового футбольного правосуддя, повідомляє пресслужба "Динамо".

"Зазначене рішення є яскравим прикладом вибіркового футбольного правосуддя, оскільки воно було прийнято всупереч принципам повноти, об’єктивності та всебічності розгляду справ і в порушення усталеної дисциплінарної практики органів УАФ та УЄФА. До цих пір не закінчено розслідування кримінального провадження за фактами подій на ОСК "Металіст", що унеможливлює визначення винуватості або невинуватості осіб – ймовірних порушників. На наші неодноразові усні та письмові запити на адресу команди-господарки матчу та офіційного телемовника ТРК "Футбол" щодо надання відео- та аудіоматеріалів матчу, жодних відповідей не надійшло. Більше того, під час розгляду справи КДК УАФ проігнорував аргументацію нашого клубу та відмовив у клопотанні про витребування доказів, чим грубо порушив принцип повноти розгляду", - йдеться у заяві.

Разом з тим, ФК "Динамо" (Київ) у чергове наголосив на своїй "непохитній позиції нульової толерантності до будь-яких проявів насильства, расизму та інших проявів нетерпимості на вітчизняних стадіонах, засвідчив готовність співпраці з правоохоронними органами та медійною спільнотою".