Німеччина, Голландія, Хорватія і Австрія вийшли на футбольне Євро-2020

У кваліфікації чемпіонату Європи-2020 по футболу визначилися 16 з 24-х учасників фінального турніру континентальної першості.

Компанію збірним Бельгії, Італії, Росії, Польщі, України, Іспанії, Англії, Франції, Туреччини, Чехії, Фінляндії та Швеції склали національні команди Німеччини, Голландії, Хорватії та Австрії, повідомляє Укрінформ.

У передостанньому, 9-му турі відбіркового турніру німці оформили путівку на Євро-2020 в Менхенгладбаха після впевненого успіху в зустрічі зі збірною Білорусі (4:0), голландців влаштувала нічия в Белфасті з Північною Ірландією (0:0), хорвати в Загребі здобули вольову перемогу над словаками (3:1), а австрійці обіграли Північну Македонію (2:1).

Результати матчів, що відбулися 16 листопада:

група С: Німеччина - Білорусь - 4:0, Північна Ірландія - Голландія - 0:0;

турнірне становище: Німеччина - 18 очок (після 7-ми ігор), Голландія - 16 (7), Північна Ірландія - 13 (7), Білорусь - 4 (8), Естонія - 1 (7);

група I: Кіпр - Шотландія - 1:2, Росія - Бельгія - 1:4, Сан-Марино - Казахстан - 1:3

турнірне становище (після 9-ти турів): Бельгія - 27 очок, Росія - 21, Шотландія - 12, Кіпр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0;

група G: Словенія - Латвія - 1:0, Ізраїль - Польща - 1:2, Австрія - Північна Македонія - 2:1

турнірне становище (після 9-ти турів): Польща - 22 очки, Австрія - 19, Словенія - 14, Північна Македонія - 11, Ізраїль - 11, Латвія - 0;

група Е: Хорватія - Словаччина - 3:1, Азербайджан - Вельс - 0:2

турнірне становище: Хорватія - 17 очок (після 8-ми ігор), Угорщина - 12 (7), Вельс - 11 (7), Словаччина - 10 (7), Азербайджан - 1 (7).

Збірна України, яка достроково кваліфікувалася на Євро-2020, проведе заключний поєдинок у відбірковій групі В 17 листопада в Белграді проти команди Сербії.

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).

За підсумками групового етапу кваліфікації, який завершиться 19 листопада, визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових матчів плей-офф Ліги націй УЄФА.

Фінальна стадія XVI чемпіонату Європи пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року.

Фото: dfb.de.