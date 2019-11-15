Букмекери дали прогноз на футбольний матч Сербія - Україна

17 листопада 10-у турі кваліфікаціі чемпіонату Європи 2020 року збірна України на виїзді зіграє з національною командою Сербії.

Букмекери вважають фаворитом цього поєдинку сербів, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill на перемогу господарів поля пропонує коефіцієнт 1,75, на нічию - 3,80, на успіх підопічних Андрія Шевченка - 4,33.

Цим матчем на 51-тисячному стадіоні імені Райко Митича у Белграді, а також паралельним поєдинком Люксембург - Португалія, завершиться відбіркова кампанія у групі В Євро-2020.

Наша команда достроково з першого місце гарантувала собі участь у фінальній стадії, серби ще зберігають шанси на вихід із групи, щоправда не все залежить від них.

Турнірне становище у квінтеті В: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).

Збірні України та Сербії раніше провели між собою чотири матчі. Українська збірна у всіх перемогла і має різницю м'ячів 10:0. 2008 рік, Київ: Україна - Сербія - 2:0; 2009-й, Нікосія, Кіпр: Україна - Сербія - 1:0; 2016-й, Харків: Україна - Сербія - 2:0; 2019-й, Львів: Україна - Сербія - 5:0.

У червневому львівському матчі відбору Євро-2020, в нашій збірній по два м'ячі забили Віктор Циганков та Євген Коноплянка, один - Роман Яремчук.

На поєдинку у Белграді працюватиме шотландська бригада суддів. Головний арбітр - Боббі Медден, лайнсмени - Девід Рум та Грем Стюарт, четвертий рефері - Доналд Робертсон.

У прямій телетрансляції зустріч Сербія - Україна, яка почнеться у неділю о 16.00, покажуть канали "Україна" та "Футбол 1".