Англія, Франція, Туреччина і Чехія вийшли на футбольне Євро-2020

У кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з футболу вже визначилися 10 учасників фінального турніру континентальної першості.

Компанію збірним Бельгії, Італії, Росії, Польщі, України та Іспанії у перший ігровий день 9-го туру відбору склали родоначальники футболу англійці, чемпіони світу французи, а також турки і чехи, повідомляє Укрінформ.

Очікувані перемоги у групі В, де виступає збірна України, здобули Сербія - над Люксембургом - 3:2 та чинний володар титулу Португалія, яка вдома з рахунком 6:0 розгромила Литву. Кріштіану Роналду зробив хет-трик, але перемога поки не дозволила піренейцям пробитися на Євро-2020.

Результати матчів 14 листопада:

група А: Англія - Чорногорія - 7:0, Чехія - Косово - 2:1

турнірне становище: Англія - 18 очок (після 7-ти ігор), Чехія - 15 (7), Косово - 11 (7), Чорногорія - 3 (8), Болгарія - 3 (7);

група В: Португалія - Литва - 6:0, Сербія - Люксембург - 3:2;

турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).

група Н: Туреччина - Ісландія - 0:0, Албанія - Андорра - 2:2, Франція - Молдова - 2:1.

турнірне становище (після 9-ти турів): Франція - 22 очки, Туреччина - 20, Ісландія - 16, Албанія - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.

Розклад решти поєдинків 9-го туру кваліфікації Євро-2020.

15 листопада:

група D: Швейцарія - Грузія, Данія - Гібралтар

турнірне становище: Ірландія - 12 очок (після 7-ми ігор), Данія - 12 (6), Швейцарія - 11 (6), Грузія - 8 (7), Гібралтар - 0 (6);

група F: Іспанія - Мальта, Норвегія - Фарерські острови, Румунія - Швеція

турнірне становище (після 8-ми турів): Іспанія - 20 очок, Швеція - 15, Румунія - 14, Норвегія - 11, Фарерські острови - 3, Мальта - 3;

група J: - Боснія і Герцеговина - Італія, Фінляндія - Ліхтенштейн, Вірменія - Греція

турнірне становище (після 8-ми турів): Італія - 24 очки, Фінляндія - 15, Вірменія - 10, Боснія і Герцеговина - 10, Греція - 8, Ліхтенштейн - 2.

16 листопада:

група С: Німеччина - Білорусь, Північна Ірландія - Голландія;

турнірне становище: Голландія - 15 (після 6-ти ігор), Німеччина - 15 (6), Північна Ірландія - 12 (6), Білорусь - 4 (7), Естонія - 1 (7);

група І: Кіпр - Шотландія, Росія - Бельгія, Сан-Марино - Казахстан

турнірне становище (після 8-ми турів): Бельгія - 24 очки, Росія - 21, Кіпр - 10, Шотландія - 9, Казахстан - 7, Сан-Марино - 0;

група G: Словенія - Латвія, Ізраїль - Польща, Австрія - Північна Македонія

турнірне становище (після 8-ми турів): Польща - 19, Австрія - 16, Північна Македонія - 11, Словенія - 11, Ізраїль - 11, Латвія - 0;

група Е: Хорватія - Словаччина, Азербайджан - Вельс

турнірне становище: Хорватія - 14 очок (після 7-ми ігор), Угорщина - 12 (7), Словаччина - 10 (6), Вельс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).

За підсумками групового етапу кваліфікації, який завершиться 19 листопада, визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових матчів плей-офф Ліги націй УЄФА.

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Матчі фінальної стадії чемпіонату Європи з 12 червня по 12 липня 2020 року приймуть 12 міст континенту: Амстердам (Голландія), Баку (Азербайджан), Більбао (Іспанія), Будапешт (Угорщина), Бухарест (Румунія), Глазго (Шотландія), Дублін (Ірландія), Копенгаген (Данія), Лондон (Англія), Мюнхен (Німеччина), Рим (Італія), Санкт-Петербург (Росія).