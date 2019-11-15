Англія, Франція, Туреччина і Чехія вийшли на футбольне Євро-2020
Компанію збірним Бельгії, Італії, Росії, Польщі, України та Іспанії у перший ігровий день 9-го туру відбору склали родоначальники футболу англійці, чемпіони світу французи, а також турки і чехи, повідомляє Укрінформ.
Очікувані перемоги у групі В, де виступає збірна України, здобули Сербія - над Люксембургом - 3:2 та чинний володар титулу Португалія, яка вдома з рахунком 6:0 розгромила Литву. Кріштіану Роналду зробив хет-трик, але перемога поки не дозволила піренейцям пробитися на Євро-2020.
Результати матчів 14 листопада:
група А: Англія - Чорногорія - 7:0, Чехія - Косово - 2:1
турнірне становище: Англія - 18 очок (після 7-ти ігор), Чехія - 15 (7), Косово - 11 (7), Чорногорія - 3 (8), Болгарія - 3 (7);
група В: Португалія - Литва - 6:0, Сербія - Люксембург - 3:2;
турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - 14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).
група Н: Туреччина - Ісландія - 0:0, Албанія - Андорра - 2:2, Франція - Молдова - 2:1.
турнірне становище (після 9-ти турів): Франція - 22 очки, Туреччина - 20, Ісландія - 16, Албанія - 13, Андорра - 4, Молдова - 3.
Розклад решти поєдинків 9-го туру кваліфікації Євро-2020.
15 листопада:
група D: Швейцарія - Грузія, Данія - Гібралтар
турнірне становище: Ірландія - 12 очок (після 7-ми ігор), Данія - 12 (6), Швейцарія - 11 (6), Грузія - 8 (7), Гібралтар - 0 (6);
група F: Іспанія - Мальта, Норвегія - Фарерські острови, Румунія - Швеція
турнірне становище (після 8-ми турів): Іспанія - 20 очок, Швеція - 15, Румунія - 14, Норвегія - 11, Фарерські острови - 3, Мальта - 3;
група J: - Боснія і Герцеговина - Італія, Фінляндія - Ліхтенштейн, Вірменія - Греція
турнірне становище (після 8-ми турів): Італія - 24 очки, Фінляндія - 15, Вірменія - 10, Боснія і Герцеговина - 10, Греція - 8, Ліхтенштейн - 2.
16 листопада:
група С: Німеччина - Білорусь, Північна Ірландія - Голландія;
турнірне становище: Голландія - 15 (після 6-ти ігор), Німеччина - 15 (6), Північна Ірландія - 12 (6), Білорусь - 4 (7), Естонія - 1 (7);
група І: Кіпр - Шотландія, Росія - Бельгія, Сан-Марино - Казахстан
турнірне становище (після 8-ми турів): Бельгія - 24 очки, Росія - 21, Кіпр - 10, Шотландія - 9, Казахстан - 7, Сан-Марино - 0;
група G: Словенія - Латвія, Ізраїль - Польща, Австрія - Північна Македонія
турнірне становище (після 8-ми турів): Польща - 19, Австрія - 16, Північна Македонія - 11, Словенія - 11, Ізраїль - 11, Латвія - 0;
група Е: Хорватія - Словаччина, Азербайджан - Вельс
турнірне становище: Хорватія - 14 очок (після 7-ми ігор), Угорщина - 12 (7), Словаччина - 10 (6), Вельс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).
За підсумками групового етапу кваліфікації, який завершиться 19 листопада, визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових матчів плей-офф Ліги націй УЄФА.
Матчі фінальної стадії чемпіонату Європи з 12 червня по 12 липня 2020 року приймуть 12 міст континенту: Амстердам (Голландія), Баку (Азербайджан), Більбао (Іспанія), Будапешт (Угорщина), Бухарест (Румунія), Глазго (Шотландія), Дублін (Ірландія), Копенгаген (Данія), Лондон (Англія), Мюнхен (Німеччина), Рим (Італія), Санкт-Петербург (Росія).