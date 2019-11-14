Збірна України з футболу обіграла команду Естонії у контрольному матчі

Національна збірна України з футболу в перерві між відбірковими матчами чемпіонату Європи-2020 провела товариський поєдинок з командою Естонії.

Контрольний матч Україна - Естонія на 12-тисячному стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі завершився перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ. Автором голу став Роман Безус (90+2). Читайте також: Матч відбору Євро-2020 Сербія - Україна розсудять шотландці Заключний матч кваліфікації Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть 17 листопада із Сербією у Белграді. Нагадаємо, збірна України достроково вийшла на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі В. Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 11 (6), Литва - 1 (7).