Збірна України з футболу обіграла команду Естонії у контрольному матчі
Укрінформ
Національна збірна України з футболу в перерві між відбірковими матчами чемпіонату Європи-2020 провела товариський поєдинок з командою Естонії.
Контрольний матч Україна - Естонія на 12-тисячному стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі завершився перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.
Автором голу став Роман Безус (90+2).
Заключний матч кваліфікації Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть 17 листопада із Сербією у Белграді.
Нагадаємо, збірна України достроково вийшла на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі В.
Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - 11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 11 (6), Литва - 1 (7).