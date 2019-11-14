Матч відбору Євро-2020 Сербія - Україна розсудять шотландці

На заключному поєдинку кваліфікації футбольного Євро-2020 Сербія - Україна працюватиме шотландська бригада суддів.

Головний арбітр - зустрічі Боббі Медден, повідомляє Укрінформ.

На лініях Меддену допомагатимуть Девід Рум та Грем Стюарт, четвертий рефері - Доналд Робертсон.

Зустріч відбудеться 17 листопада у Белграді на стадіоні імені Райко Митича і розпочнеться о 16.00 за київським часом.

Як інформувало агентство, збірна України достроково з першого місця вийшла до фінальної стадії чемпіонату континенту.

Турнірне становище у групі В: Україна - 19 очок (після 7-ми матчів), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).