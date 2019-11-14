Сьогодні стартує 9 тур відбіркового циклу футбольного Євро-2020

Кваліфікацію чемпіонату Європи-2020 з футболу 14-16 листопада продовжать відбіркові матчі передостаннього, дев'ятого туру.

Як повідомляв Укрінформ, у групі В, де виступає національна збірна України, у четвер, 14 вересня, Сербія прийматиме Люксембург, а Португалія зустрінеться з Литвою. Українці, які достроково вийшли на Євро-2020, цього дня проведуть товариський матч з Естонією у Запоріжжі.

Розклад матчів 9-го туру кваліфікації Євро-2020.

14 листопада:

група А: Англія - Чорногорія, Чехія - Косово

турнірне становище: Англія - 15 очок (після 6-ти ігор), Чехія - 12 (6), Косово - 11 (6), Чорногорія - 3 (7), Болгарія - 3 (7);

група В: Португалія - Литва, Сербія - Люксембург;

турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 11 (6), Литва - 1 (7).

група Н: Туреччина - Ісландія, Албанія - Андорра, Франція - Молдова.

турнірне становище (після 8-ми турів): Туреччина - 19 очок, Франція - 19, Ісландія - 15, Албанія - 12, Андорра - 3, Молдова - 3.

15 листопада:

група D: Швейцарія - Грузія, Данія - Гібралтар

турнірне становище: Ірландія - 12 очок (після 7-ми ігор), Данія - 12 (6), Швейцарія - 11 (6), Грузія - 8 (7), Гібралтар - 0 (6);

група F: Іспанія - Мальта, Норвегія - Фарерські острови, Румунія - Швеція

турнірне становище (після 8-ми турів): Іспанія - 20 очок, Швеція - 15, Румунія - 14, Норвегія - 11, Фарерські острови - 3, Мальта - 3;

група J: - Боснія і Герцеговина - Італія, Фінляндія - Ліхтенштейн, Вірменія - Греція

турнірне становище (після 8-ми турів): Італія - 24 очки, Фінляндія - 15, Вірменія - 10, Боснія і Герцеговина - 10, Греція - 8, Ліхтенштейн - 2.

16 листопада:

група С: Німеччина - Білорусь, Північна Ірландія - Голландія;

турнірне становище: Голландія - 15 (після 6-ти ігор), Німеччина - 15 (6), Північна Ірландія - 12 (6), Білорусь - 4 (7), Естонія - 1 (7);

група І: Кіпр - Шотландія, Росія - Бельгія, Сан-Марино - Казахстан

турнірне становище (після 8-ми турів): Бельгія - 24 очки, Росія - 21, Кіпр - 10, Шотландія - 9, Казахстан - 7, Сан-Марино - 0;

група G: Словенія - Латвія, Ізраїль - Польща, Австрія - Північна Македонія

турнірне становище (після 8-ми турів): Польща - 19, Австрія - 16, Північна Македонія - 11, Словенія - 11, Ізраїль - 11, Латвія - 0;

група Е: Хорватія - Словаччина, Азербайджан - Вельс

турнірне становище: Хорватія - 14 очок (після 7-ми ігор), Угорщина - 12 (7), Словаччина - 10 (6), Вельс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).

Нагадаємо, на Євро-2020 вже вийшли 6 збірних - Україна, Бельгія, Іспанія, Італія, Польща і Росія.

За підсумками групового етапу кваліфікації, який завершиться 19 листопада, визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових матчів плей-офф Ліги націй УЄФА.

Матчі фінальної стадії чемпіонату Європи з 12 червня по 12 липня 2020 року приймуть 12 міст континенту: Амстердам (Голландія), Баку (Азербайджан), Більбао (Іспанія), Будапешт (Угорщина), Бухарест (Румунія), Глазго (Шотландія), Дублін (Ірландія), Копенгаген (Данія), Лондон (Англія), Мюнхен (Німеччина), Рим (Італія), Санкт-Петербург (Росія).