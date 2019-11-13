У матчах з Естонією та Сербією буде звична мотивація - Шевченко

У четвер, 14 листопада, збірна України проведе у Запоріжжі товариський матч з командою Естонії, а 17-го зіграє в Сербії заключний поєдинок відбору Євро-2020.

Під час сьогоднішньої пресконференції на столичному НСК "Олімпійський" головний тренер національної команди Андрій Шевченко зазначив, що збірна серйозно ставитися до цих зустрічей, оскільки мотивація у футболі має бути завжди, повідомляє Укрінформ.

"Мотивація у футболістів має бути завжди. А в цій ситуації - перш за все, у футболістів, які раніше грали менше за інших. Дехто з "основних" виконавців травмований, інші не зіграють через перебір жовтих карток. Буде прекрасний шанс у інших хлопців. Тим більше, що ми маємо хорошого суперника - Сербію, з яким, не виключено, зустрінемося у майбутньому. Слід зіграти продуктивно й досягти позитивного результату", - заявив Шевченко.

Він також розповів про ситуацію із травмованими футболістами.

"Миколенко пройшов медичне обстеження. Серйозних проблем немає, на матч із Сербією він готуватиметься. Коноплянка теж відновився, проте в нього піднялася температура. У Шепелєва теж була невелика проблема, але сьогодні він тренуватиметься", - зазначив тренер.

Поки що немає повної увененності з приводу участь у грі із Сербією Руслана Малиновського.

"Малиновський чекає на поповнення в родині, ми сподіваємося, що все буде добре, - сказав Шевченко. - Я надав йому кілька вихідних, і він приєднається до команди вже у Белграді. Зі складом на Сербію визначимося, коли прибудемо на матч і будемо розуміти, в якому стані перебувають наші футболісти після поєдинку з Естонією".

Щодо інциденту під час недільного матчу чемпіонату України "Шахтар" - "Динамо" наставник збірної України висловився так: "У тій ситуації мені було приємно бачити, як футболісти "Динамо" реагували на ситуацію у плані їхнього спілкування із гравцями "Шахтаря". Расизму немає місця в українському і світовому футболі! і ніколи не буде! Ми маємо згуртуватися навколо цієї проблеми і боротися з нею".

Як інформувало агентство, підопічні Шевченка достроково з першого місця вийшла до фінальної стадії чемпіонату континенту.

Турнірне становище у групі В: Україна - 19 очок (після 7-ми матчів), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).