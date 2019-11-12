Футбол: за чотири гри з Естонією Україна не пропустила жодного м'яча

14 листопада футбольна збірна України проведе товариський поєдинок проти команди Естонії.

Зустріч уперше в історії нашої національної команди пройде у Запоріжжі, на 12-тисячному стадіоні "Славутич-Арена", повідомляє Укрінформ.

Раніше українська та естонська збірні зустрічалися чотири рази. Україна незмінно перемагала, причому різниця м'ячів у цих зустрічах 10:0. 1994 рік: Україна - Естонія - 3:0, 1995-й: Естонія - Україна - 0:1, 2011: Естонія - Україна - 0:2, 2012: Україна - Естонія - 4:0.

У нинішньому відборі Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка, яким належить провести ще однин матч проти Сербії 17 листопада, достроково з першого місця вийшла до фінальної стадії чемпіонату континенту. Турнірне становище у групі В: Україна - 19 очок (після 7-ми матчів), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).

Естонці, які 19 листопада зіграють у відборі з Нідерландами, йдуть останніми у квартеті С: Німеччина - 15 (6), Нідерланди - 15 (6), Північна Ірландія - 12 (6), Білорусь - 4 (7), Естонія - 1 (7).

На товариській грі Україна - Естонія працюватиме суддівська бригада з Іспанії. Головним арбітром призначений Хуан Мартінес Мунуера. На лініях йому допомагатимуть Теодоро Собріна Маган та Роберто Алонсо Фернандес, четвертий рефері - Віталій Романов (Україна).

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Зустріч, яка стартує у четвер в Запоріжжі о 19.00, у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Футбол 1".