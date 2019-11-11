Футболісти національної збірної України зібралися у Києві

11 листопада по обіді національна футбольна збірна України зібралася у київському готелі "Опера".

Увечері команда, яка готується до матчів проти естонців (товариського, 14 листопада) та Сербії (відбору Євро-2020, 17 листопада), проведе тренування, повідомляє пресслужба УАФ.

"За винятком Олександра Зінченка, який проходить курс реабілітації в Англії, усі інші футболісти, у тому числі й Жуніор Мораес, прибули до розташування головної команди країни", - зазначається у повідомленні.

На Мораеса та інших футболістівв, в яких є питання щодо стану здоров’я, чекає обстеження та консультації з головним лікарем збірної Артуром Глущенком, після чого стане зрозуміло, хто і в якому поєдинку зможе допомогти команді.

Як інформувало агентство, збірна України достроково з першого місця вийшла до фінальної стадії футбольного Євро-2020.

Турнірне становище у групі В відбору: Україна - 19 очок (після 7-ми матчів), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).