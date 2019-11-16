Хокеїсти "Донбаса" перемогли "Бейбарис" у Континентальному кубку

Український хокейний клуб "Донбас" (Донецьк) обіграв у суботу, 16 листопада, казахстанський "Бейбарис" у своїй другій зустрічі Континентального кубка IIHF, що проходить у польському місті Краків.

Рахунок матчу - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1), повідомляє Укрінформ.

Шайби закинули: Олександр Костіков (13-та хвилина), Ілья Коренчук (22, 30), Віталій Лялька (24) та Євген Нікіфоров (59) - у складі чемпіонів України; Альберт Вишняков (14), Євгеній Дерябін (22), Деніс Макаров (44) - в казахстанському клубі.

Нагадаємо, у першій грі українська команда в овертаймі поступилася фавориту групи, віцечемпіону Білорусі гродненському "Німану" - 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1).

В інший зустрічі сьогодні зіграють білоруський "Німан" та польська "Краковія".

Становище команд на цю годину: "Донбас" - 4 очки (після 2-х ігор), "Краковія" - 3 (1), "Німан" - 2 (1), "Бейбарис" - 0 (2).

Турнір у Кракові триватиме до 17 листопада. Завтра "Донбас" зустрінеться з "Краковією".

Паралельно у данському місті Воєнс проходять матчі другого півфінального квартету Континентального кубка. Грають команди "Сеннерюск" (Данія)."Ам'єн" (Франція), "Ноттінгем Пантерз" (Англія) та "Ференцварош" (Угорщина).

До суперфіналу вийдуть по два клуби з кожної групи.

Як інформувало агентство, у жовтні "Донбас" став переможцем другого раунду Континентального кубка, перегравши у Броварах латвійський "Мого", румунську "Корону" та сербську "Црвену Звезду".