УХЛ: «Кременчук» обіграв «Білий Барс»

14-а перемога «Кременчука» в сезоні.

В матчі 16-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» переміг вдома «Білий Барс» 4:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув 14-у перемогу в сезоні. Вдома лідер чемпіонату не мав проблем з білоцерківським «Білим Барсом» 4:0. У господарів шайби закинули: Серанов, Боєвих, Пукс, Созонов.

«Кременчука» набрав 41 очко після 16 матчів і впевнено лідирує в УХЛ. У найближчого переслідувача «Дніпра» на 10 очок менше, але при цьому у команди з Херсона два матчі в запасі.

Нагадаємо, в матчах 15-го туру чемпіонату УХЛ «Донбас» обіграв в Білій Церкві «Білий Барс» 4:0, а «Дніпро» і «Кременчук» здобули розгромні перемоги над «Крижаними Вовками» і харківським «Динамо», відповідно.